緬甸軍方今天揚言，如果外國新聞媒體稱他們是軍政府，並稱他們2月發動政變奪權，緬甸將對他們採取法律行動。

路透社等多家外國出版業者都使用這些字眼，來形容緬甸軍方領導的國家領導委員會（State Administration Council）與推翻民選領導人翁山蘇姬事件。

緬甸軍方控制的資訊部在「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）發布這項警告。

緬甸資訊部發表聲明說：「他們警告一些外國新聞機構，未來不要再使用軍方委員會/軍政府/軍團形容緬甸政府，也不要引述與誇大報導假新聞。」

「根據現有法律，如果他們使用錯誤用詞、引述錯誤內容、誇大假新聞並散布假資訊，當局將對他們採取行動。」

緬甸軍政府始終表示，他們是根據憲法掌權，聲稱翁山蘇姬政黨是靠著舞弊在去年11月的選舉勝出，但當時的選舉委員會與國際觀察家都駁斥這番說法。

西方國家譴責緬甸軍方發動政變奪權，並對軍方執政者祭出制裁。