日媒報導，日本東京都目前實施的「防止蔓延等重點措施」，原訂7月11日解除，但由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情惡化，恐難避免延長實施，預料日本政府近期將進行判斷。

東京都從6月20日解除「緊急事態宣言」到昨天不過10天，但疫情從解除宣言後就持續升溫，昨天新增714例確診病例，繼5月26日以來再度出現單日新增逾700例，也較上週三增加95例。

日本TBS電視台報導，有關東京都近期疫情狀況，首相菅義偉昨天在相關部會首長會議上說，「有增加傾向」，對疫情升溫表達警戒。

日本政府相關人士也說，如果現在疫情狀況持續下去的話，恐怕無法解除東京都正實施的重點措施；日本政府將視這兩天新增確診病例數，最快本週將朝向延長進行判斷。

一旦東京都重點措施被延長，有可能跟7月23日開幕的東京奧運期間重疊；如果疫情進一步惡化，日本政府也做好舉辦閉門賽事的準備。

產經新聞報導，與自民黨聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男，今天針對一旦疫情擴大，表達出東奧及帕運有可能舉辦閉門賽事的看法。

山口談到首都圈目前疫情時說，雖然才說要對疫情反彈抱持警戒，但目前正出現那樣的傾向。有關延長東京都重點措施的可能性，他說，這必須仰賴專家判斷由政府來決定。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思(示其)）1100701