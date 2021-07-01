根據今天刊出的媒體專訪，法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）說，自7月7日起，來到法國的外國觀光客須自付2019冠狀病毒疾病（Covid-19）採檢費。

艾塔爾接受法國「迴聲報」（Les Echos）訪問時表示：「我們已決定，外國觀光客應支付採檢費，核酸檢驗（PCR）49歐元（約新台幣1620元），抗原篩檢29歐元。這與對等原則有關，法國旅客赴多數國家也必須支付採檢費。」

此外，有些法國公民不願接種疫苗，寧可在旅行或社交出遊等需要時再接受採檢。對於這些人，艾塔爾說，暑假後，政府會考慮要求他們支付採檢費。

路透社提到，法國政府首席科學顧問戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）今天稍早說，Delta變種病毒引發病例激增，法國可能面臨第4波Covid-19疫情。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思(示其)）1100701