「刺胳針傳染病期刊」刊出一份最新研究顯示，北京科興（Sinovac）的滅活COVID-19疫苗，對兒童與青少年相當安全，完整接種後也都能在兒少體內產生足夠抗體反應。

美國商業資訊（Businesswire）及「華爾街日報」等媒體指出，「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）刊出這份安全性、耐受性和免疫原性雙盲（Double-Blind，受試者與研究人員均不知誰是試驗組、誰是對照組）隨機對照的第一和第二期臨床研究結果。

研究顯示，在間隔28天完整接種兩劑後，科興疫苗對3到17歲的兒少具有安全性，也能產生強大的抗體反應。這是全球刊出的第一個有低至3歲兒童參與的COVID-19疫苗臨床試驗；中國已於6月3日批准科興疫苗用於3-17歲年齡層的緊急使用。

共有552名受試兒少參與。研究發現，在第二期試驗裡，間隔28天完整接種兩劑後，低劑量組有96.8%的受試者血液驗出抗體反應，中劑量組則為100%；研究還發現，兒少接種後的免疫反應強於18-59歲及60歲以上者。

研究人員表示，受試者出現輕到中度的副作用，其中以接種部位疼痛最為普遍。

這項研究是在河北贊皇縣進行，第一期於去年10月31日到12月2日，有72名3到17歲兒少受試，第二期從12 月12到30日進行，有480名兒少參與。

科興中維公司總經理高強表示，兒童和青少年可能成為疫情社區傳播的關鍵，因此在低年齡人群開展疫苗接種的安全性和有效性研究至關重要。