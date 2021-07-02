「七一」香港回歸24周年，香港官方管制大型聚眾活動，不過仍發生多起意外。港警在多區加強巡邏及採取執法行動，截至1日晚上9時，銅鑼灣、天后、旺角及黃大仙一帶至少19人被捕。一名30歲警員晚上於銅鑼灣崇光百貨附近中刀倒地，警方舉槍戒備，當場截獲凶嫌時，凶嫌自刺心臟，警民分別送醫，凶嫌不治身亡，員警無生命危險。

港警「一哥」警務處長蕭澤頤到現場了解，其後到醫院探港警望。港島總區重案組接手調查。律敦治醫院發言人表示，送院男子於晚上11時20分證實死亡。

東網報導，受傷警員左肩胛骨中刀，清醒送往瑪麗醫院；50歲凶嫌當場被制伏，據悉凶嫌自插心臟，傷口達一寸，陷入昏迷，有生命危險。其身上及地上亦有大攤血漬懷疑受傷危殆，送往律敦治醫院後不治身亡。

香港電台報導，警方表示，銅鑼灣及旺角先後有人群集結及叫囂，截至晚上9時，在銅鑼灣、天后、旺角及黃大仙一帶至少拘捕19人，分別涉嫌管有仿製火器、管有攻擊性武器、侮辱大陸五星國旗、涉嫌分發煽動刊物、公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務等。 另外，至少19人涉違反「限聚令」及「口罩令」相關規例而被票控。 警方表示，嚴厲譴責危害公共衛生和公共安全的行為，會繼續在各區執法，保障公共安全和社會秩序。

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