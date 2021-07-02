億萬富翁貝佐斯成立的航太公司藍源（Blue Origin）今天宣布，飛行員出身、現年82歲的美國老婦人馮克（Wally Funk），本月將參與藍源公司的首次載人太空飛行。
法新社報導，對馮克而言，這趟太空之旅可說是遲到了60年。馮克曾是「水星13」（Mercury 13）的一員，也就是在1960至1961年接受太空人培訓的第一批女性。但後來她們卻因為自身性別無法上太空。
馮克也是國家運輸安全委員會（NTSB）第一位女性檢查員，並擔任親善大使。
今年7月20日，馮克將和貝佐斯（Jeff Bezos）、貝佐斯的兄弟馬克（Mark Bezos）與另一名旅客，一同搭上新雪帕德火箭（New Shepard）啟程。屆時馮克將成為進入太空最年長的人。
未公布姓名的第4名旅客則是花了2800萬美元得標。
這趟旅程將從德州西部的沙漠出發，並持續10分鐘，4人將跨出外太空與地球大氣層的分界線─卡門線（Karman line）。（譯者：楊昭彥）1100702
#太空旅行 #夢想 #貝索斯 #Blue Origin
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。