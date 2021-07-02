具有高度傳染性的Delta變種病毒肆虐全球，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基今天表示，過去7天美國的確診病例數增加10%，目前全美約25%病例為Delta變種病毒。

最早在印度發現的Delta病毒在全球快速傳播，全美50州都已經發現它的蹤影。

瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天在白宮防疫簡報上表示，過去7天每天的平均確診數約1萬2600例，較前7天增加10%，但遠低於1月份每天超過24萬7000例的高峰。

她並預測，Delta變種病毒將成為美國主要病毒株，未來數週內確診人數將超過Alpha病毒株（最早在英國發現）。目前全美約25%的病例是Delta變種病毒。

世界衛生組織（WHO）建議已經完全接種的民眾仍應持續戴口罩；但美國CDC指南仍認為完全接種疫苗民眾在室內室外都可以不須戴口罩。

對此，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，世衛對全球負責，但整體而言，全球情況與美國不同，美國與全球的完全接種疫苗人口比例與感染動態不太相同，CDC基於疫苗的高度有效性作出的廣泛建議維持不變。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）則指出，目前全美有超過1.8億人接受至少一劑的疫苗接種，成年人的接種比例則達到67%。

齊安茲並提到，美國政府承諾捐贈海外的8000萬劑疫苗，本週末前預計交付4000萬劑給包括韓國、墨西哥、加拿大、巴西、台灣等地，剩餘的劑量將在未來數週內交付。