英媒報導，美日兩國針對台海兩岸可能爆發衝突的情勢，持續進行兵棋推演及聯合軍事演習。中國外交部發言人汪文斌1日表示，希望有關方面停止渲染中國威脅論。

據中國外交部官網文字實錄，汪文斌昨天在例行記者會上應詢時說中方注意到相關報導。他並宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分。任何外來壓力都不能動搖中國政府和人民維護國家主權和領土完整的堅定決心和意志。」

他又說，希望有關方面「停止渲染中國威脅論」，多做有利於地區和平與穩定的事。

英國「金融時報」（Financial Times）近日引述6 個不具名的消息來源指出，自美國前總統川普（Donald Trump）執政最後一年起，美日兩國軍事將領即針對可能爆發的衝突，展開嚴肅推演，包括極機密的兵推以及在南海與東海的聯合軍演。

3名熟悉詳情的人士指出，由於中國威嚇台灣和位於東海的釣魚台，時任日本首相安倍晉三在2019年決定要大幅擴大軍事行動計畫，拜登（Joe Biden）與菅義偉分別就任美國總統及日本首相後，兩國仍持續因應東海與南海情勢推演。