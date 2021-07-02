萬華區某位里長指出，疫情間萬華的市民真的很可憐，林昶佐根本沒有在做事，更打臉有跟鄰里聯繫的說法。（本報資料照片）

血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

北市環南市場爆發群聚感染，衛福部長陳時中和台北市長柯文哲等人皆到環南市場舉行記者會，而立委林昶佐今也到現場，並嗆柯講廢話，豈料，竟遭自治會長林勝東怒嗆；會後林昶佐表示，防疫指引沒有必要，不要趴趴造，但都會和鄰里有聯繫。記者致電萬華區某位里長指出，疫情間萬華的市民真的很可憐，林昶佐根本沒有在做事，更打臉有跟鄰里聯繫的說法。

林昶佐在會後受訪時被問到，是否真如攤商說，這十多天來都沒有來過市場關心，林尷尬回應表示，「防疫指引就是沒有必要，不要趴趴造，關於防疫物資相關調配，都是盡量不要有太多人與人接觸，但我們陸續跟鄰里都有聯繫在做。」

不過，萬華區某里長指出，中正萬華區真的很可憐，他到底為萬華做了什麼？根本看不到，疫情以來他沒有幫萬華爭取，只會作秀，今天被嗆剛好而已。

另外，萬華區忠德里長施育婷表示，坦白說，一個立委是我們的頭，卻在疫情期間沒辦法替百姓爭取利益，被問到林昶佐是否有跟鄰里做聯繫？施說，過去他都會出席一些活動，有活動他就會出席，像是中秋晚會，但在疫情期間卻沒有那麼積極。

施育婷說，身為里長要在第一線服務里民、媒體工作人員也都是在第一線工作，而身為立委也應該積極替萬華區的市民爭取利益，在第一線抗疫；施說，忠德里卡在環南市場和第一果菜市場的中間，去哪裡買菜都不對，立委身為萬華區的頭，卻沒有幫南萬華的居民爭取施打疫苗，才會引發許多人不滿。