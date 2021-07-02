國際貨幣基金（IMF ）看好美國經濟復甦前景，今天發布報告，預估美國今年經濟成長將達7%，較原先預期強勁許多，為「一個世代以來的最快（成長）速度」。
法新社報導，這項分析對美國總統拜登政府而言是個喜訊，且正逢數據顯示就業市場改善，備受重視的官方就業報告也即將公布。
IMF這次對美國經濟表現的年度預估為1984年以來最快的成長速度，另也將2022年國內生產毛額（GDP）預估成長上調到4.9%，較4月估計值高1.4個百分點。
儘管IMF對拜登支持經濟的政策多表讚揚，這份報告仍對他未撤銷前總統川普加徵鋼鋁等貨物關稅的事實提出「嚴重關切」。
IMF表示，有賴於「史無前例」的政府支出和聯邦準備理事會（Fed）的「高效率」刺激措施，美國已見「顯著復甦」。
報告提到，經濟成長的潛力可能還會高於預期，但這項預估是假定拜登提出的「美國就業計畫」（American Jobs Plan）和「美國家庭計畫」（American Families Plan）未來10年的支出是4.3兆美元。
IMF估計，加總這些計畫的效應，將帶動美國2022年到2024年GDP成長超過5%。
然而，若美國國會未能通過立法，或大幅縮減支出規模，將限縮經濟成長。
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