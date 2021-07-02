美軍與北約部隊離開巴格蘭 聯軍將完成撤離阿富汗 16:042021/07/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美軍與北約進入結束軍事干預阿富汗20年的最後階段，將在9月11日最後期限前把剩下的軍人帶回國。(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國防官員今天告訴法新社，所有美國與北大西洋公約組織（NATO）軍人都已經離開巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base），表示外國部隊即將全面撤出阿富汗。 這名要求匿名的官員說，「所有聯軍部隊都離開巴格蘭了」，但沒有說明最後一批美國與北約軍人離開巴格蘭的確切時間。巴格蘭位於喀布爾北方50公里處。 他也沒有透露巴格蘭空軍基地什麼時候會正式移交給阿富汗部隊。 美軍與北約進入結束軍事干預阿富汗20年的最後階段，將在9月11日最後期限前把剩下的軍人帶回國。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 北韓新冠肺炎零案例破功 《衛報》解讀金正恩的求救密碼 - 國際 6月底前送8000萬劑淪芭樂票 美疫苗外交跳票原因有二 - 國際 喝咖啡也能顧肝 研究報你知每天喝幾杯、哪種最有效 - 國際 影》印度恆河湧現上百新冠屍 駭人畫面曝光 - 國際 英國：逾65歲打兩劑AZ疫苗 防染疫致死效力達94％ - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。