美國國防官員今天告訴法新社，所有美國與北大西洋公約組織（NATO）軍人都已經離開巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base），表示外國部隊即將全面撤出阿富汗。

這名要求匿名的官員說，「所有聯軍部隊都離開巴格蘭了」，但沒有說明最後一批美國與北約軍人離開巴格蘭的確切時間。巴格蘭位於喀布爾北方50公里處。

他也沒有透露巴格蘭空軍基地什麼時候會正式移交給阿富汗部隊。

美軍與北約進入結束軍事干預阿富汗20年的最後階段，將在9月11日最後期限前把剩下的軍人帶回國。