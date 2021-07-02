英格蘭公共衛生署今天發布每週監測報告，其中引述真實世界數據指出，65 歲以上族群施打兩劑牛津大學和阿斯特捷利康藥廠（AZ）研發的疫苗，預防染疫致死的效力估計可達94%。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）說，這份報告的大部分數據取自於Alpha變種病毒仍然肆虐的時期，而對於目前更具傳染力的Delta變異株，當中並未具體說明預估可防染疫致死的效力。Alpha變種病毒首度出現於英國，Delta則初次出現於印度。

公衛署表示，對40歲以下民眾而言，初步估計顯示，單劑美國輝瑞藥廠（Pfizer）疫苗對於出現症狀病例的防護力為61%，而莫德納（Moderna）疫苗單劑的防護力是72%。

英格蘭公衛署流行病學顧問貝納爾（Jamie Lopez Bernal）表示：「這項數據讓我們更具信心，這些疫苗提供所有年齡層對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的高效防護力。」