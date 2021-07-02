日本東京奧運日前決定原則上最多讓1萬名觀眾入場觀賽，但東京近期疫情升溫，若延長實施防疫措施，5方會談將於8日再次討論觀眾人數議題，可能降至最多5000人或改為無觀眾。

國際奧會（IOC）與日本政府等單位6月21日舉行東奧5方會談，決定原則開放觀眾入場觀賽，人數上限為會場容納人數的50％以內，最多1萬人；但當時的決定也有但書，若疫情再度升溫，將視情形改採無觀眾閉門賽事。

東京都昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診673例，連續12天比前一週同天增加，專家擔憂若持續此一趨勢，約4週後將會每天新增千例以上。

讀賣新聞報導，東京都等10地目前正因疫情實施「防止蔓延等重點措施」，原本預定實施至7月11日，但政府內部認為首都圈可能很難如期解除重點措施，若疫情持續沒有改善，東奧期間也有可能再度升級為緊急事態宣言。

日本政府預計7日決定是否延長實施重點措施，原本東奧組委會以「最多1萬名觀眾」的原則，規劃開閉幕式、足球、棒球等熱門賽事門票要重新抽籤，並於6日公布結果，如今將視政府的決定順延公布。

日本共同社報導，若屆時重點措施決定延長，7月8 日將再次召開5方會談，討論東京奧運的現場觀眾人數上限，修正原本最多1萬名觀眾的規劃。

報導指出，目前有兩個選項，一是全面改採無觀眾閉門比賽，二是改為最多5000人，部分超過5000人購票的大型比賽和夜間比賽則為無觀眾進行。

日本放送協會（NHK）報導，首相菅義偉昨天受訪時說，他之前已公開說過，東奧視疫情有可能改採無觀眾比賽；觀眾人數將由5方會談決定，以讓國民安全、安心為最優先。

菅義偉並說，東奧的觀眾人數不會由日本政府來決定，日本政府是決定緊急事態宣言或防止蔓延等重點措施是否繼續實施；由5方會談鑑於防疫狀況，來討論與決定觀眾人數。