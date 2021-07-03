聯合國官員今天表示，衣索比亞武裝衝突頻傳的泰格瑞省已有超過40萬人「跨進饑荒門檻」，呼籲緊急採取人道行動，來幫助飽受這8個月內戰蹂躪的數百萬人。

法新社報導，衣索比亞政府軍和泰格瑞省（Tigray ）前執政黨「泰格瑞人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front TPLF）上月重啟戰鬥，叛軍奪回泰格瑞省首府馬凱勒（Mekelle）並宣稱掌控該省大部分地區後，政府軍戲劇性撤離，宣布「單方停火」。

本週，衣索比亞政府軍摧毀兩座能讓所需援助進入該地區的關鍵橋梁，引發外界指控當局試圖阻止人道救援。

聯合國安全理事會今天首度針對衣索比亞問題舉行公開會議，衣國這場耗時8個月的內戰已造成數千人喪命和數十萬人陷入饑荒。

聯合國人道事務官員拉傑辛漢（Ramesh Rajasingham）在會議中表示，自從這幾週烽火再起後，情勢「急遽惡化」。

他說：「估計已有超過40萬人跨進饑荒門檻，另有180萬人在饑荒邊緣。」「有些人表示實際人數甚至更高，多達3萬3000名兒童嚴重營養不良。」

他說：「（在泰格瑞省）這些人的生命，取決於我們向他們提供食物、藥品、營養補充品和其他人道援助的能力。」「我們現在就得送到他們手上，不能再拖到下週，就是現在。」