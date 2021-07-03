日本東京奧運即將於7 月23日開幕，但東京都2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍未趨緩，今天又新增716例確診病例，較上週六增加182例，也是連續14天高於上週同日。

日本放送協會（NHK）報導，東京都截至今天的一週平均每天新增確診病例數563.1例，是前一週的118.3%。

東京都至今累計病例數17萬5983例；重症患者數較昨天減少4人，總數50人。

同屬首都圈的神奈川縣今天新增254例確診病例，連續4天單日新增逾200例，也是連續8天高於上週同日。神奈川縣至今累計病例數6萬8085例，包括952例死亡病例。

千葉縣今天新增157例確診病例及兩例死亡病例，繼6月30日後再度出現單日新增確診病例數逾150例。千葉縣至今累計病例數4萬733例，包括710例死亡病例。

埼玉縣今天新增116例確診病例，至今累計病例數4 萬6817例。

大阪府今天新增148例確診病例，連續5天單日新增逾百例，至今累計病例數10萬3762例。