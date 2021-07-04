巴西衛生部今天通報，過去24小時新增1635人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，累計病故增至52萬3587例，排名全球第2高，僅次於美國。

路透社報導，南美最大國家巴西今天新增5萬4556人染疫，累計確診攀升至1874萬2025例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。（譯者：劉學源）1100704