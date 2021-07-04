巴西新增1635人染疫不治 累計病故52萬3587例 07:432021/07/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 過去24小時新增1635人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，累計病故增至52萬3587例。(圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西衛生部今天通報，過去24小時新增1635人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，累計病故增至52萬3587例，排名全球第2高，僅次於美國。 路透社報導，南美最大國家巴西今天新增5萬4556人染疫，累計確診攀升至1874萬2025例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。（譯者：劉學源）1100704 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 Delta讓英國住院數暴增？一張圖曝好消息 - 國際 兄弟大和解演不下去？哈利旋風返美 - 國際 影》恐怖土石流襲擊日靜岡熱海 20人下落不明、多棟房屋沖走 - 國際 熱浪大屠殺畫面曝光 美養殖場數百蛤蜊熟到都開了 - 國際 哈利膽敢和威廉這麼做 梅根會氣炸 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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