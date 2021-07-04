東歐國家保加利亞的臨時政府總理亞尼夫（Stefan Yanev）今天表示，政府考慮祭出送兌換券等獎勵措施，以鼓勵民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

路透社報導，保加利亞民眾可在歐洲聯盟（EU）核准的4種疫苗中作選擇，是少數可以這麼做的國家，但迄今成人完整接種率只有14.5%，遠遠落後歐盟其他成員國。

這個前共產國家的人民除了普遍不信任當局，也經常用害怕新醫療產品做為拒打疫苗的藉口。此外，約40 萬人已曾染疫並具備抵抗力，也是保加利亞疫苗接種率低下的原因。

亞尼夫表示：「我們不打算強迫任何人，但我們正在考慮是否要送一些兌換券給接種第2劑的人。」

首都索菲亞（Sofia）已在公園開設專門接種站，方便難以抽空的人前往施打。當局並計劃在羅姆人（Roma）社區進行宣導，試圖讓這些族群相信接種疫苗的好處。

如果無法提高接種率，保加利亞可能得被迫銷毀即將過期的疫苗。

亞尼夫表示，保加利亞可能在8月底面臨這種危機，現在正在跟布魯塞爾當局合作，以了解怎麼把大約15 萬劑疫苗捐給西巴爾幹國家。

保加利亞大選提前至11日登場，臨時政府將執政到新政府成立為止。