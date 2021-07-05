為控制本土疫情，各大超商、藥妝、藥局等通路紛紛開賣居家快篩試劑供民眾自行篩檢，奇美重症加護醫師陳志金分享，夫妻2人近日到超商，詢問店員有無販售快篩試劑的趣事。同時也向民眾宣導6個「購買快篩試劑注意事項」。

陳志金於臉書表示，夫妻2人經過超商時，他跟太座提到，聽說便利商店有賣快篩試劑，想進去問一下價錢，卻遭勸阻說，「你進去問，人家可能會被你嚇到！」陳志金不信，便開頭向店員詢問，「請問你們有賣快篩試劑嗎？」不料，2位本來正在快樂聊天的店員，聽完瞬間收起笑容，其中1位還往後退了一步。

這一幕讓陳志金直呼，「弟弟對不起，嚇到你了！我下次還是不要隨便問。」陳志金後來想想，其實店員的反應也是合理，因為要去買快篩試劑的人，通常就是有懷疑自己可能染病的人。為了讓店員安心，陳志金也提醒6個購買快篩試劑的注意事項：

1. 實聯制請用簡訊，不要用手寫。

2. 和店員保持足夠的安全距離，即使對方往後退，也是自然反應，不必感到受傷。

3. 進去就直接「只」購買快篩試劑，不要去碰觸其他商品。

4. 用眼睛看的再決定要不要買，不要摸一摸，再還給人家，說不要買。

5. 使用「非接觸性」付款，不要使用現金。

6. 回家再檢測，千萬不要在店內或者店外採檢。