梵蒂岡方面表示，教宗方濟各（Pope Francis）今天在羅馬傑梅里醫院（Gemelli Hospital）接受腸道手術，這是他2013年當選教宗以來首次住院。

路透社報導，教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）說，現年84歲的方濟各因腸道不適將在今天稍晚動手術，這種可能引發腹痛的疾病好發於老年人。

數小時前，方濟各在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主持主日彌撒並向數千民眾證道，同時宣布將於9月訪問斯洛伐克與匈牙利首都布達佩斯，當時他看來身體健康。

方濟各罹患結腸憩室狹窄症（diverticular stenosis of the colon），患者除了腹痛，還會出現腹脹、發炎和排便困難等症狀。

教宗年輕時因疾病在故鄉阿根廷切除一部份的肺，有時候會呼吸急促，又因罹患坐骨神經痛而定期接受物理治療，以致他今年初缺席幾項公開活動。（譯者：曹宇帆）1100705