熱帶風暴艾爾莎（Elsa）今天夾帶強風豪雨橫掃加勒比海，並重創古巴與牙買加，造成至少3人死亡。

法新社報導，雖然艾爾莎威力減弱但仍舊來勢洶洶，目前正朝北直撲美國，預料所經之處將引發洪患、土石流並帶來造成災情的強風。

據「李斯丁日報」（Listin Diario）報導，多明尼加有兩死，分別是3日在巴奧魯可（Bahoruco）附近有面牆倒塌，一名15歲少年不幸死亡，至於在班尼（Bani），也有一名75歲老婦因相同的死因而喪命。

加勒比海緊急災難管理局（Caribbean Disaster Emergency Management Agency CDEMA）表示，位於島國聖露西亞（St. Lucia）西海岸的索夫瑞鎮（Soufriere）也有一人死亡。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center NHC）對古巴、牙買加與佛羅里達島礁（Florida Keys）發布警報，並預估艾爾莎將在6日侵襲佛州西部。（譯者：曹宇帆）1100705