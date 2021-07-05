救援船海洋維京號（Ocean Viking）的船主地中海救援組織（SOS Mediterranee）今天表示，近日來海洋維京號在地中海救回203人，其中67人是未成年。

法新社報導，非政府組織SOS Mediterranee在推特發文說，這些移民來自埃及、甘比亞、利比亞、南蘇丹、敘利亞與突尼西亞，自1日起，他們先後經由4波的救援行動獲救。

地中海救援組織說，其中今天在馬爾他附近海域展開的救援行動，海洋維京號救回71人，這些人乘超載的木造船，3天前從利比亞出發。

根據國際移民組織（International Organization for Migration IOM）彙整的數據，自今年起，886名試圖湧入非洲的移民命喪地中海。

地中海救援組織表示，自2016年2月至今，他們已救回超過3萬人。（譯者：曹宇帆）1100705