英國首相強生（Boris Johnson）將在明天宣布自本月19日起取消防疫限制，呼籲民眾「學習與病毒共存」。Delta變異株來勢洶洶，英國每天仍有近3萬人確診。

法新社報導，強生原本計劃6月21日全面解封，但不得不延遲的原因在於感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株的病例數激增，這個具高度傳染力的變異株目前佔了英國幾乎所有新增病例。

強生將召開記者會，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）也預定向國會說明。

英國是歐洲染疫死亡人數第2多的國家，迄今已有超過12.8萬人病故，僅次於俄羅斯。儘管仍有部分防疫限制，目前正逐步結束第3次封鎖。

不過，目前夜店還未獲允許開張，大型活動仍有容納人數限制，酒吧也僅提供有限服務。

強生辦公室表示，最新數據顯示，病例數將隨解封持續增加，但拜疫苗施打之賜，「染疫必須住院和導致死亡的人數已經減少」。

英國早在去年12月成為全球率先推行疫苗施打計畫的國家之一，目前約64%成年人已完整施打兩劑疫苗。

強生在記者會前發布的聲明中說：「我們今天將說明如何恢復人們的自由。」

但他也強調，疫情還沒結束，民眾必須「開始學習與病毒共存」，在生活中「作出判斷」。

英國中央政府一連數日暗示，防疫將交由民眾常識決定，公共場合是否配戴口罩可能改由人民自行決定。不過，蘇格蘭政府採取較謹慎的作法。

有些學者強烈抨擊政府放鬆配戴口罩的政策。

位於蘇格蘭的聖安德魯大學（University of Saint Andrews）社會心理學教授萊克（Stephen Reicher）認為，一國的衛生大臣盼將所有衛生防護交由個人選擇，著實令人「惶恐不安」，這波疫情傳遞的關鍵訊息是，防疫並非「個人」的事，而是「大家」的事。

萊克說：「你的行為會影響我的健康。」

英國醫學會（British Medical Association）本週末呼籲政府維持部分限制，因為每日新增感染人數仍「驚人的」不斷增加，目前每天都有近3萬人確診。