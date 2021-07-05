梵蒂岡今天表示，教宗方濟各（Pope Francis）接受腸道手術後，目前復原狀況良好。這是現年84歲的方濟各2013年當選教宗以來首次住院。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，教宗術後反應良好。教廷稍早表示，這次手術是經過事先安排，並非緊急手術。

布魯尼並未說明手術細節以及持續時間，也沒說明教宗會在羅馬傑梅里醫院（Gemelli Hospital）住院多久。

教宗是在今天下午進入醫院，布魯尼則是在近午夜時發布聲明。

路透社報導，教宗罹患結腸憩室狹窄症（diverticular stenosis of the colon），患者除了腹痛，還會出現腹脹、發炎和排便困難等症狀。手術是由10人醫療團隊執行。

數小時前，教宗在聖伯多祿大殿（St. Peter’s Basilica）主持主日彌撒並向數千民眾證道，同時宣布將於9月訪問斯洛伐克與匈牙利首都布達佩斯，當時他看來身體健康。

教宗年輕時因疾病在故鄉阿根廷切除一部分的肺，有時候會呼吸急促，又因罹患坐骨神經痛而定期接受物理治療，以致他今年初缺席幾項公開活動。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100705