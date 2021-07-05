位於泰國北欖府的台資明諦化學公司今天凌晨發生大爆炸，造成超過20人受傷，當地政府已下令疏散爆炸點周邊5公里的民眾，而鄰近的蘇凡納布機場都能感受到爆炸震度。

位於曼谷東邊北欖府（Samut Prakan）的明諦化學公司今天凌晨發生爆炸，爆炸現場傳出濃煙，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，爆炸發生在凌晨2時左右，目前傳出有21人受傷，火勢在黎明前已經控制住，事故原因仍在調查中。

Firefighters still try to control a fire at Ming Dih Chemical factory in Samut Prakan after the explosion started around 3am. #BangkokPost #Thailand



Earlier report | https://t.co/diDkaDGqJS pic.twitter.com/qQ7DgwY5UC — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 5 2021

泰媒報導，明諦的工廠倉庫中共儲存了50噸化學用品，其中20噸被引爆，損毀了周邊至少10間工廠和民宅。

由於爆炸威力強大，社群媒體推特上轉傳的影片顯示，鄰近的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）都能感受到震度，爆炸產生的黑煙可能影響機場航班起降，當地政府已經要求疏散爆炸點周圍5公里的民眾。

根據明諦公司官網，泰國明諦化學公司是台灣明諦集團1989年轉投資泰國的跨國企業，主要生產發泡性聚苯乙烯，年產量可達3萬公噸。（編輯：林憬屏）1100705