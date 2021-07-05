韓國海軍連續3年參與美國主導的太平洋先鋒（Pacific Vanguard）聯合演習，以及中旬將舉行的美澳聯合軍演，對於演習被指是為牽制中國，韓方強調並未針對特定國家。

韓聯社報導，韓國海軍今天表示，韓方派出4400噸的韓國驅逐艦王建號（DDH-978）參與5日至10日在澳洲海域舉行的聯合演習，船艦上搭載一架山貓式（Lynx）反潛直升機、3艘高速短艇及200多名艦組人員。美國、日本也參與這次演習。

不只太平洋先鋒軍演，韓國海軍預計也將派遣一艘韓國驅逐艦參與美澳規劃7月中旬在澳洲領海進行的「護身軍刀」（Talisman Sabre）。兩年一度的護身軍刀聯合軍演被視為美澳結盟的重要象徵，今年除美澳及韓國外，加拿大、日本、紐西蘭、英國也將參與。

軍事專家解讀，美國及澳洲在亞太地區舉行各項軍演，目的可能是為牽制中國軍事能力擴張。

不過，韓國海軍強調，「太平洋先鋒演習並非針對特定國家進行的演習」，表示韓國軍方是為提升聯合作戰能力，才從2019年起參與這項聯合軍演。（編輯：林憬屏）1100705