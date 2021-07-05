日本靜岡縣熱海市伊豆山地區3日發生大規模土石流已知造成3死，今天在土石流現場再救出3人，但其中1人心肺功能已停止，後確認死亡，累計4人罹難。

日本放送協會（NHK）報導，3日上午熱海市伊豆山地區發生大規模土石流，造成至少130棟建築物受災；警消與自衛隊連日動員搜救，今天在土石流現場再救出3人，但其中1名在東海道新幹線鐵軌西方靠山邊處找到的民眾心肺功能已停止，後確認死亡，死者性別不明。

另外2名獲救的民眾是一男一女，2人皆未受傷。

熱海土石流至今已累計造成4人死亡。

另外，熱海市今天表示，根據戶籍登記（住民基本台帳），土石流受災地區居民登記有215人，其中有135 人已確認所在地，還有80人沒能聯絡上，目前無法判斷這80人是因土石流受災還是已搬家等其他原因才失聯。

熱海市因有很多房舍是被當成別墅使用，所以很難掌握房舍持有人是否居住在當地。為了儘速確認這些人的行蹤，熱海市決定公布失聯人士的姓名與住址，以加速收集情報、確認是否平安。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100705