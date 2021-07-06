新加坡衛生部今天表示，一名16歲青少年接種一劑輝瑞疫苗後第6天在健身房舉重，不久後在家昏倒。經送醫急救，初步診斷為心臟驟停，當局正與醫院合作調查是否與接種疫苗有關。

新加坡衛生科學局及疫苗專家團檢視國內外資料後建議，不論是打第一劑或第二劑，民眾在接種後7天內都要避免從事劇烈運動，特別是青少年及30歲以下的男性。

衛生部發布新聞稿表示，3日接獲通報，一名新加坡16歲青少年當天稍早昏倒，被送往邱德拔醫院急診部，隨後轉送國大醫院加護病房接受治療。這名青少年目前情況危急。

這名青少年6月27日接種第一劑輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）的COVID-19疫苗，衛生部表示，他經醫護人員評估為適合接種疫苗，注射後觀察30分鐘，情況良好，隨後5天也無異狀，直到7月3日昏倒。

衛生部指出，這名青少年昏倒之前，曾在健身房舉重，訓練使用的重量很重，甚至超過自己的體重。

衛生部表示，這名青少年的病況初步診斷為心臟驟停。衛生部正與國大醫院團隊合作，進行相關檢查，以確定是否與接種疫苗有關，以及是否出現急性嚴重心肌炎。

另外，衛生科學局今天發布最新疫苗安全監測結果，截至6月30日，共接獲12起接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗後出現心肌炎或心包膜炎的通報，其中5人是30歲及以上的成人，其餘7人為30歲以下的年輕男性。

此外，星媒報導，截至6月30日，衛生科學局共接獲6606起疑似接種疫苗導致的不良反應通報，佔當地疫苗注射總劑量的0.12%。其中129起通報來自12歲至18歲的青少年；青少年最常見的不良反應包括出疹、蕁麻疹、呼吸短促、暈眩、昏厥等。

報導說，青少年接種疫苗後出現昏厥反應，主要是對打針感到焦慮或擔心疼痛，與疫苗本身無關。

星國當局接獲的不良反應通報中，252起屬於嚴重不良反應，佔總注射劑量的0.005%，最常見的是嚴重過敏反應（anaphylaxis）等。目前新加坡未出現任何因接種疫苗而引起的死亡案例。

人口約570萬的新加坡去年底啟動全國疫苗接種計畫，優先為醫療及前線人員、70歲以上長者施打，再擴及其他年齡層族群，目前主要施打對象為12歲至39歲者。據衛生部統計，截至7月3日，新加坡已有355萬181人已接種一劑，215萬6751人完整接種2劑。

星國衛生部今天表示，初步確認新增13人確診感染COVID-19，包括6起本土案例及7例境外移入。全國累計6萬2630人確診。