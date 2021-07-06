菱光5日公告3位董事會同獨立專家和會計師審議鈺叡公開收購報告，指鈺叡為取得菱光控制權，但收購價格偏低，且鈺叡是否有保險業資金限制待釋疑，鈺叡及股東資金來源未確認合理性與真實性，建議菱光股東審慎評估是否應賣。

東元改選董事，會長黃茂雄與菱光董事長黃育仁父子之爭延燒，黃茂雄日前聯手私募基金達勝集團董事長郭冠群，6月合資新設鈺叡投資，對菱光發動公開收購攻勢。

父子相爭也延燒到菱光科技董事會，繼6月底菱光臨時董事會流會後，7月5日菱光再召開董事會，不過東元電機法人股東代表連昭志、東安投資法人股東代表余信達，以及光倫電子法人代表王健(王民)仍未出席，使得出席董事未過半數，無法成會。

菱光指出，此次會議欲審查鈺叡投資公開收購事宜，對股東權益影響甚距，為維護股東利益，經出席董事討論，以東友科技公司代表人黃育仁、副董事長楊其昶、獨立董事王修銘3位出席董事審查並以出席董事名義公告審議內容。

菱光另委聘2位獨立專家，會同獨立董事就原審議委員會應審議事項審議並提供專業意見，同時聘任會計師巫毓琪出具股權價格合理性意見書給股東參酌。另外列席監察人包括光元實業代表人林久真及張敏玉。

獨立專家和獨立董事審議結果指出，認為鈺叡和主要股東達勝伍在資本額、實收已發行股份總數與公開收購說明書不符，也無從判斷公開說明書內達勝伍主要股東投資狀況與投資金額。而達勝伍主要股東為保險公司，保險業資金運用有限制，應請主管機關釐清。

此外，公開收購方鈺叡的股東東安投資以及光元實業分別是菱光董事及監察人，對鈺叡聲稱收購目的已有一定影響力，不一定要透過公開收購進行，請股東審慎評估其真實收購目的。

獨立專家和獨立董事認為鈺叡此次公開收購是為了取得菱光控制權，但會計師分析合理每股價格區間應介於新台幣29.86元至41.95元，鈺叡公開收購價格29元較上述區間最低價格略低。

菱光3位出席董事同意獨立董事與專家意見，建議菱光股東是否應賣，應審慎評估，鈺叡及股東自有資金來源未能確認合理性與真實性，鈺叡由保險業為主要股東達勝伍占有股份50%，此次投資是否受到保險業資金限制，待主管機關釋疑，且鈺叡公開收購價格較專家意見區間範圍略低。

菱光指出，相關報告僅供菱光股東參酌，籲請股東仍需詳閱公開收購公告及公開收購說明書，並考量參與應賣及未參與應賣風險，自行決定是否參與應賣。（編輯：張均懋）1100706