菲律賓參謀總長索貝哈那今天告訴路透社，當局已尋獲4日墜毀軍機的黑盒子。這起空難造成逾50人死亡。

這架軍機是在南部蘇祿省（Sulu）的和魯島（Jolo Island）失事，參謀總長索貝哈那（Cirilito Sobejana）透過電話告訴路透社，具有多年C-130運輸機飛行經驗的機長也不幸喪命。

索貝哈那說，黑盒子已在昨天尋獲，應可供調查人員聆聽墜機前機組員的對話。

他說：「生還者告訴我，飛機墜地時曾彈起兩、三次，呈Z字型前進，飛行員設法重啟動力，因為他想抬起機鼻，可惜為時已晚，右機翼撞上了樹。」

索貝哈那說，墜機前無人從機內跳出。先前目擊者曾表示，機上有些人在飛機墜地前設法跳機逃生。

索貝哈那說，機頭裂開得以讓有些人逃出，不過有些人失去意識，葬身火海。

這架洛克希德C-130（Lockheed C-130）運輸機當時正要飛往菲國南部執行清剿任務，機上搭載96人。

49名受傷官兵中，昨天又有2人不治，菲國國防部因此上修死亡人數至52人，死者包含3名在地面的平民。

軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，飛機「狀況極佳」，離下次保養前還可飛行1萬1000小時。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100706