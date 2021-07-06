美軍上週悄悄撤離阿富汗巴格蘭空軍基地，守衛基地的阿國部隊表示，他們事先並未接獲美軍通知，如今不僅要接管美方留下的數千名塔利班囚犯，勢必也會面臨敵方攻擊。

巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）曾是數萬名美國和北約士兵駐地，也是阿富汗戰爭的重要據點。美軍全面撤離後留下的安全漏洞，阿富汗軍隊可能很難填補。

巴格蘭基地新指揮官柯西斯坦尼將軍（Mirassadullah Kohistani）5日告訴參觀基地的記者，「大家知道，我們沒辦法跟美軍比，差別很大。但我們會根據自身能力...努力做到最好，盡量保護並服務所有人」。

欠缺明確交接或過渡計畫似乎讓守護基地任務面臨更大挑戰。

柯西斯坦尼說：「我們不知道美軍的撤離時間表，他們離開時也沒通知我們」。

柯西斯坦尼麾下約有3000名士兵，遠不如全盛時期美軍與北約士兵的數量。但他堅稱，基地有「相當充足」士兵，能阻擋塔利班攻擊守住基地。