掌管日本皇室等事務的宮內廳今天表示，日皇德仁下午已在住處赤(土反)御所接種第一劑疫苗。德仁接種後的身體狀況並無異常。至於皇后雅子是否已接種疫苗，目前尚不清楚。

日本共同社報導，宮內廳次長池田憲治談到德仁接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗時機時說，基於一般民眾等持續完成接種，在跟德仁商談後決定接種。

宮內廳之前表示，皇室人員接種疫苗不會早於一般民眾，而是採取跟日本國民同樣的因應方針。

雖然宮內廳原本沒有預定公開德仁接種疫苗消息，但考量日皇有「象徵地位」，所以在獲得德仁理解後對外公布。至於皇后雅子等皇族人士的接種，未來原則上不會對外公布。

時事通信社報導，相關人士透露，包括上皇明仁夫婦在內65歲以上皇族人士中，除了98歲的三笠宮妃百合子外的6人，已在6月完成疫苗接種。

朝日電視台報導，上述6名皇族人士包括上皇夫婦、常陸宮夫婦、三笠宮家的信子及高圓宮妃久子，6月已各自在宮內廳醫院等地完成兩劑疫苗接種，但目前不清楚雅子是否已完成接種。