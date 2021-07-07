中國叫車服務巨擘滴滴出行遭網路主管機關審查，美國掛牌股價今天暴跌逾19%，市值與上週高點相比蒸發1/3。除滴滴外，其他在美掛牌的中國科技股也受波及，表現不振。

滴滴美國存託股票（ADS）受監管利空襲擊，跳空開低，盤中一度下探11.58美元，與2日收盤價15.53美元相比跌逾25%；終場收在12.49美元，單日跌幅達19.6%。

滴滴6月29日在美國首次公開募股（IPO），每股發行價14美元，籌資約44億美元（約新台幣1229億元），成為阿里巴巴集團2014年赴美上市籌資250億美元以來規模最大的中國公司IPO案。

滴滴6月30日在紐約證券交易所（NYSE）掛牌，當天股價上漲1%，接下來兩個交易日分別漲近16%、跌逾5%。

中國國家互聯網信息辦公室7月2日以「防範國家數據安全風險，維護國家安全」為由，對滴滴實施網路安全審查，期間新用戶註冊暫停；4日再將滴滴出行應用程式下架並要求整改，理由是存在嚴重違法違規收集使用個人資訊的問題。

美股5日因獨立紀念日假期休市，上述利空今天才反映在滴滴在美掛牌股價上。自6月30日盤中股價衝上18.01美元以來，滴滴公司市值已蒸發近1/3。

滴滴2012年成立，壯大過程中成功擊退優步（Uber ），擁有中國叫車服務市場大半江山。滴滴近年將事業版圖拓展到巴西、墨西哥等國家，並投入大量資源發展自駕車技術。

中國主管機關在滴滴赴美上市後發動調查，時機敏感。華爾街日報5日引述知情人士說法報導，中國主管機關曾勸告滴滴暫緩赴美IPO，並敦促滴滴自我審查內部網路安全，但滴滴承受上市籌資回饋股東的壓力，最終決定如期在美國掛牌。

除滴滴陷入監管風暴外，中國主管機關5日也宣布對其他最近在美國上市的中國科技公司發動類似調查，包括有中國貨車界優步之稱的滿幫集團、線上求職平台看準網。

滿幫與看準網在美掛牌股價今天分別跌近6.7%、16%。其他中國科技股也賣壓沉重，百度在美掛牌股價跌近5%，騰訊音樂、京東、拼多多跌幅介於5%與6.8%之間。（編輯：馮昭）1100707