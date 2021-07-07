庫德族有關單位表示，裝有爆裂物的無人機今晚攻擊伊拉克北部城市阿比爾（Erbil）國際機場，不遠處即是美國領事館。

法新社報導，伊拉克庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan）反恐單位聲明指出，攻擊時間約在格林威治時間6日晚間7時30分許（台北7日凌晨3時30分），幸無人受傷，也無重大損害，消防人員已將火勢撲滅。

阿比爾這座機場設有軍事基地，而對抗聖戰士團體「伊斯蘭國」（IS）的國際聯軍就駐紮於此。這裡4月間也遭裝有爆裂物的無人機襲擊。

今年以來已發生數十起針對美國在伊拉克設施與人員的攻擊。目前美軍有2500名兵力駐伊拉克，為國際聯軍的一環。

就在昨天，美軍在美國駐巴格達大使館上空打下了一架武裝無人機。

而再之前數小時，3枚火箭射擊伊拉克西部沙漠的空軍基地。這個基地同樣駐有美軍。

美國在伊拉克設施與人員頻受攻擊，美方最近懸賞高達300萬美元（約新台幣8454萬元）要取得相關資訊。