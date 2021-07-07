熱帶風暴艾爾莎來勢洶洶，強度即將增為颶風，但佛州濱海坍塌大樓搜救工作沒有中斷，搜救隊今天又尋獲8具遺體，目前已累計36人罹難，據信還有109人身陷瓦礫堆中。

佛州瑟夫賽德（Surfside）12層樓高、屋齡40年的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）6月24日坍塌。

邁阿密戴德（Miami-Dade）郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）在下午的記者會上表示：「我懇請全球各地追蹤此事的大家，持續關注這些受害者並為他們禱告。」數小時前，數以百計哀悼者齊聚邁阿密海灘（Miami Beach）一間教堂，替罹難者舉行首場葬禮。

與此同時，艾爾莎（Elsa）今晚朝佛州前進，強度持續增強。氣象預報指出，艾爾莎最大持續風速達每小時120公里，預料今晚或明晨接近或掃過佛州西岸，並於明天登陸佛州北部墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast）。

氣象預報顯示，瑟夫賽德可能躲過最壞狀況，但地方官員擔心坍塌大樓結構不穩，恐遭強風吹倒，因此先行拆除香普蘭大廈南棟的剩餘結構體。

艾爾莎挾帶的閃電一度導致搜救中斷，官員表示，艾爾莎通過前，搜救工作可能再度暫停，但他們仍未放棄尋獲生還者的希望。