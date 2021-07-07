美國國防部今天表示已終止一份規模100億美元（約新台幣2820億元）的龐大雲端運算合約，迴避了亞馬遜與微軟之間由於政治偏見影響競標結果的指控所爆發激烈爭執。

國防部透過聲明表示，由於「聯合組織防衛基礎」（Joint Enterprise Defense Infrastructure program JEDI）合約不再符合目前需求，已取消這份合約，並將啟動一項新的「多雲端／多供應商」運算合約程序。

法新社報導，微軟（Microsoft）2019年底贏得這項合約，引發亞馬遜（Amazon）質疑，認為時任總統川普利用政治報復，恐不當影響競標結果。

官員指出，與其在面臨訴訟的情況下繼續這項交易，政府會以獲得最新科技為目標，重新來過。

國防部發言人薛曼（John Sherman）向媒體簡報時表示：「擁有崇高目標的JEDI是在部門需求不同時發展起來的。如今，我們盼能借助多種雲端環境之力。」

薛曼認為，為美國「戰士」配備尖端、21世紀雲端運算能力等同於提供頂級裝甲或武器，並表示自JEDI合約因訴訟而陷入停滯以來，科技格局已發生了變化。

聲明指出，國防部將針對新合約尋求來自亞馬遜和微軟的提案，並強調這兩家供應商似乎是目前唯一能夠符合國防部需求的雲端服務提供商。