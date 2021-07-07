波斯灣盟國沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國分歧檯面化，衝擊蔓延金融巿場。阿布達比似鐵了心要擺脫利雅德的陰影，在國際事務上走自己的路。兩大油國之爭已超越石油政策。

阿拉伯聯合大公國強烈反對沙烏地阿拉伯支持的增產協議，石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）增產會談破局，油價飆漲，創3年來最高紀錄。

阿聯在OPEC裡向來對沙烏地最言聽計從，這次卻毫無妥協跡象地搬出「對等互惠」、「主權權利」等說辭，跟沙烏地公開槓上。兩個毗鄰的阿拉伯油國、軍事夥伴、OPEC盟友緊張日增。對增產協議意見相左只是兩國經濟和地緣政治上存在歧見的最新例證。

半島電視台（Al Jazeera）報導，兩國過去兩年來分歧不斷，包括阿聯減少在葉門的軍事部署、阿聯政府抗拒解除對卡達封鎖、沙烏地不加入阿聯與以色列簽署的和平協議、沙烏地修改進口法規挑戰阿聯的區域貿易和商業中心地位、沙烏地要求跨國企業必須搬遷到境內、沙烏地以防疫為由對阿聯祭出禁航令等。

倫敦國王學院（King's College London）中東安全專家克瑞格（Andreas Krieg）在獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）撰文指出，兩國利益日益分歧，過去虛有其表的「戰略協定」已經出現裂痕。

阿拉伯聯合大公國阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-NahyanMBZ）和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin SalmanMBS）兩位事實上的統治者本來堪稱波灣權力雙人組，他們將自己意志加諸鄰國，導致區域風貌為之改觀。

然而，美國前總統川普時代結束後，MBZ和MBS只通過一次電話，關係明顯冷卻。美國總統拜登治下的華府擺明將收回川普在區域事務上給予利雅德和阿布達比的全權委託，兩位王儲現在都必須爭取新華府和美國民主黨人認同。

沙烏地的更多元化經濟轉型策略直接鎖定複製杜拜的成功之道，目標吸引落腳阿聯的跨國企業進行投資，這讓自從俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情爆發以來經濟就陷入困境的阿聯為之不安。

惡性競爭的本質導致雙贏局面越來越難以營造，由於MBS現在權力更形穩固，兩位王儲的蜜月期自然也已告終，進入攤牌時刻。

儘管如此，出於對政治伊斯蘭、穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）和公民社會的共同恐懼，兩人關係在意識形態上仍有所支撐。但這是否足以避免另外一場波灣危機發生，有待觀察。