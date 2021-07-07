韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）昨天單日新增超過1200例確診，為今年1月4日以來單日新增病例首次破千，原訂明天開始降級的防疫措施再延長1週。

這是去年12月25日第3波疫情高峰以來的單日確診最高紀錄，各界憂心第4波大流行恐已開始。

韓聯社報導，韓國國務總理金富謙今天上午主持中央災難安全對策本部會議發布最新疫情。他指出，當前處於需要再次動用一切防疫力量的緊急情況，現行保持社交距離等措施將再次延長1週。

韓國政府原計劃明天起改用新版防疫響應體系，在2級響應下首都圈允許6人以下私人聚會，但因疫情急轉直下，禁止5人以上私人聚會的措施將持續。除此之外，政府還決定額外採取措施加強疫情防控。

鋻於首都圈地區20到39歲人群病例驟增，政府強烈建議這些人群進行預防性核酸檢測，為此，首爾市每個區將至少增設2處檢測點。

金富謙表示，將在上述人群多出入的場所開展集中核酸篩查工作。韓國透過與以色列達成的疫苗互換協議獲得的疫苗將重點在首爾市和京畿道供應，優先為年輕人施打。

首都圈單位將擴大居家辦公規模，公共機構將避免會餐、聚會，住宿設施客房接待人數不得超過所定標準。政府當天起成立100個由中央和地方公務員、警察等組成的特別聯合檢查組，不定期開展突擊檢查。一旦被發現違反防疫規定，將無法領取生活補助金、損失補償金等。

金富謙警告，如果個人違反防疫規定導致他人感染病毒，可被追究法律責任，如承擔賠償經濟損失。

如果上述加強版防疫措施仍無法抑制疫情擴散，政府還將考慮調高防疫響應級別。金富謙說，觀察2、3天後，若疫情不見回穩，可能將響應措施調高至最強級別。（編輯：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1100707