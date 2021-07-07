澳洲當局今天表示，在新增27例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例後，雪梨逾500萬居民將再度過至少一週的封城生活。雪梨預計本月16日解封。

澳洲當局試圖遏止具高度傳染性的Delta變異病毒株疫情，第一大城雪梨已實施為期兩週的居家令。

新南威爾斯州（NSW）官員表示已看到進展，但像是允許居民離家工作、運動和購物等寬鬆的限制措施仍須持續實施。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示：「這種Delta變種病毒株顛覆了傳統，它極易傳播。」

他表示一定得將病毒從社區中完全根除，「我們不想處於反覆封城、解封、再封城、再解封的困境中循環」。

雷吉克利安表示，這次的延長封城措施，包括關閉學校，是「在絕大多數公民接種疫苗前，確保唯一一次封城的最佳機會」。

這波封城預計本月16日結束。

澳洲的「清零計畫」是在全國各地城市實施一系列快速封城措施，過去15個月邊界都維持關閉。

這項策略使得澳洲居民在整個疫情流行期間，都能相對正常生活，同時倖免於世界各地發生的高死亡率。自疫情爆發至今，澳洲累計逾3萬例確診與910人病故。

但隨著時間拉長，也開始有聲浪質疑澳洲阻絕病毒、與世隔絕的措施還能持續多久。

雪梨迄今僅出現357例確診，凸顯這項策略之嚴格。然而，澳洲疫苗接種進度緩慢，使得鬆綁防疫限制受到阻礙，截至目前澳洲疫苗覆蓋率不到8%。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1100707