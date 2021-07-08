紐約市長民主黨初選明朗化，布魯克林區長亞當斯在最新計票中保持些微領先。強敵賈西亞、懷禮今天相繼認輸，亞當斯幾乎篤定會在11月勝選，成為史上第2位非裔紐約市長。

紐約市長初選6月22日投票，呼聲最高的亞當斯（Eric Adams）當晚得票率領先群雄，但未取得過半首選票，選戰因而進入多輪計票的「延長賽」。紐約市選舉委員會昨晚公布含計算排名選擇（ranked-choice）及不在籍選票的最新計票結果。

結果顯示，近93.8萬張選票中，亞當斯得票率為50.5%，領先前紐約市衛生局長賈西亞（Kathryn Garcia）1個百分點。兩人得票相差8426張，僅剩不到1000張選票待開，賈西亞無力翻盤。

美聯社昨晚宣布亞當斯拿下初選勝利，但市選委會尚未正式公告。賈西亞與同樣力拚成為紐約首位女性市長的民權律師懷禮（Maya Wiley）今天上午相繼承認敗選，民主黨初選大勢底定。

選戰末尾與台裔企業家楊安澤共同造勢的賈西亞在中央公園女權雕像前說：「欠缺政壇建制派支持的外人及決心堅定的女性是不可忽視的力量，我就是明證。」

獲得聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）背書、紐約市長民主黨初選排名第3的懷禮表示：「我們確實打破了玻璃天花板。」

曾任警官的亞當斯在紐約政壇打滾多年，隨著選戰焦點從民生轉向攸關民眾身家安全的治安，他的支持度水漲船高，特別獲非裔及拉丁裔藍領選民青睞。初選選情明朗後，他承諾加強打擊犯罪、減少警界執法爭議並擴大教育財源。

他接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「今晨」（This Morning）訪問時說：「我了解治安，也了解警察濫權，我知道我們要怎麼在紐約及全美國扭轉乾坤。」

紐約市是民主黨票倉，初選出線的亞當斯幾乎篤定會在11月2日市長選舉擊敗代表共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa），成為繼1990年代初期的丁勤時（David Dinkins）後又一位非裔紐約市長。

初選夜率先坦承敗選的楊安澤在推特（Twitter）發文：「初選告一段落，真正的工作才開始。我和家人都支持紐約，期望亞當斯成功。」