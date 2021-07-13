北韓對外宣傳媒體今天刊登文章，批評南韓持續強化軍武、與美國進行聯合軍演，是造成朝鮮半島局勢緊張主因。外界推測，北韓可能希望藉此嚇阻8月美韓聯合軍演舉行。

韓聯社報導，北韓媒體「由我們民族自己」今天刊登評論文章「情勢緊張的禍首是誰」，批評造成朝鮮半島情勢不安的禍首正是「與外來勢力勾結的南朝鮮（南韓）政府」，南韓政府進行軍演、增強武力的行為「與和平勢不兩立」。

文中列舉今年3月美韓聯合軍演以來的各項南韓軍方訓練活動，以及陸續部署無人偵察機、提供終端高空防衛系統（THAAD，薩德反導系統）補給物資等，批評南韓政府「瘋狂沉迷於戰爭演習」。

另一家北韓外宣媒體「回聲」今天也刊出報導說，南韓政府不顧因疫情痛苦不堪的人民，將人民的血汗錢大量投入武器研發及進口，這種行為是「反人民且反和平的犯罪行為」。

韓聯社報導分析，預計8月舉行的例行美韓聯合軍演臨近，北韓外宣媒體同時刊出批評南韓軍演等國防相關政策的文章，應是針對這次軍演的警告。

北韓一向不滿美韓聯合軍演，持續要求南韓及美方停止軍演。部分意見指出，這次軍演是否舉行、規模大小，可能影響北韓與南韓、美國關係。南韓國家安保戰略研究院近期就評估，若8月聯合軍演規模如常，北韓可能會試射採用固體燃料的潛艇發射彈道飛彈（SLBM）。