南非佩特拉鑽石公司發現1顆重達39.3克拉的頂級藍色鑽石，近日以超過4000萬美元的高價賣給鑽石商，平均每克拉100多萬美元，成為全球迄今為止最昂貴的鑽石原石之一。

南非新聞網站「財經24」（fin24）今天報導，佩特拉鑽石公司（Petra Diamonds）是一家小型礦業公司，於4月1日在南非豪登省（Gauteng）的庫利南（Cullinan）礦區挖掘出這顆Type IIb級別的頂級藍色鑽石。

佩特拉鑽石公司12日表示，已經將這顆藍色鑽石以高於4000萬美元（約新台幣11億2120萬元）的價格，出售給全球鑽石業巨擘戴比爾斯（De Beers）與迪亞柯瑞（Diacore）所合資組成的公司。

這筆交易是佩特拉鑽石公司所出售的最昂貴的寶石，同時也是對佩特拉鑽石公司一個天大的好消息。去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行所引發的危機，致使鑽石業務陷入困頓，公司面臨被迫債務重整和鑽石價格一落千丈的雙重打擊。

庫利南礦區曾經由戴比爾斯所擁有，以挖掘出巨大寶石和藍色寶石聞名於世，1905年庫利南礦區發現了世界上最大的鑽石。藍色寶石向來是最稀有和最有價值的寶石之一。