美國總統拜登今天提名前國防部官員艾斯特維茲（Alan Estevez）出任美國商務部負責工業暨安全事務的次長；這是美中科技戰中的關鍵職位。

路透社報導，近年來，由於華府愈來愈常利用出口管制來阻止中國取得美國技術，商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）這個原本少為外界所知的職位也愈來愈受關注。

前總統川普執政期間，工業暨安全局祭出限制令，禁止美國出口技術給中國科技巨擘華為。這不僅重挫這間全球最大電信設備製造商，也讓工業暨安全局在美國以國安為由限制中國各大企業參與電信基礎建設的努力上，取得了舉足輕重的角色。

艾斯特維茲目前為德勤顧問公司（Deloitte Consulting LP）主管，過去在美國國防部有長達36年資歷，並在前總統歐巴馬政府中擔任美國外來投資審查委員會（CFIUS）的國防部代表，協助委員會在國家安全投資的審查工作。

歐巴馬執政時擔任商務部工業暨安全事務次長的賀許霍恩（Eric Hirschhorn）讚艾斯特維茲「是個非常可靠的人」；艾斯特維茲本人則並未回應記者的置評請求。

艾斯特維茲在中國出口議題上並沒有太多公開紀錄，這點可能有助他的人事案在聯邦參議院順利過關；參院中，中國政策鷹派議員多毫不留情地攻擊拜登其他提名人選。

根據德勤顧問上的自傳，艾斯特維茲任職國防部期間，曾擔任採購、技術與後勤的首席副次長，曾參與支援美國在伊拉克和阿富汗的任務，並加入過珊迪颶風（Hurriane Sandy）救援工作。

匿名政府官員透過聲明表示：「艾斯特維茲是一名傑出的公僕，擁有數十年國安資歷。在他的領導下，工業暨安全局將持續加強美國出口管制及投資篩選，以保障美國國家安全，確保美國在21世紀的競爭能力，一舉勝出。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100714