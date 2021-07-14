澳洲國防部長杜登證實，中國海軍「天王星號」情報搜集艦正開往澳洲東部附近海域。「天王星號」被指匿蹤逼近澳洲，以監視「2021護身軍刀」跨國軍事演習。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）證實，澳洲國防軍已密切監控中國「天王星號」好幾天。

杜登指出：「我們注意到（中國）解放軍情報搜集艦『天王星號』，正在經由托勒斯海峽（Torres Strait）往澳洲東岸航行。」

杜登表示，監控「天王星號」的行動，是澳軍一個更大範圍的監控工作一部分。在「2021護身軍刀」（Talisman Sabre 2021）演習期間，「天王星號」或同等級的船艦出現，完全是澳洲預料之中，澳軍「已準備它的出現」。

杜登透露，在「2017護身軍刀」演習和「2019護身軍刀」演習期間，也有類似等級的船艦出現。他相信，今年的演習將一如往年，不會因為中國的情報搜集艦出現而受影響。

杜登還提到，澳洲尊重「所有國家在國際海域和空域行使航行和飛航自由，正如我們期待其他國家尊重我們的權利一樣」。

對此，雖然杜登沒有提到是那些國家，但ABC報導杜登是暗指中國。

ABC指出，在兩年前，澳軍也偵測到「天王星號」前來澳洲監視「2019護身軍刀」演習。

ABC提到，「天王星號」是中國815型電子偵察艦，配備先進通訊系統，其中包括一個顯眼的球狀天線罩，具有精準搜集和攔截無線電訊息的功能。

ABC引述一位匿名澳洲國防部官員指出，「天王星號」預料將會於16日到達澳洲東岸附近海域，以便監視「2021護身軍刀」演習。

這名官員提到，「天王星號」已全面啟動靜默功能，只有在必要時才發出訊號，是有意保持匿蹤。

這名官員也解釋，「天王星號」僅在國際航事法所規定的必要情況下，才回應和發出訊號。

ABC又提到，「2021護身軍刀」軍事演習將於今天至7月31日在澳洲昆士蘭州中部和東北，以及澳洲東部沿岸海域展開。兩年一度的「護身軍刀」跨國軍事演習，是澳洲舉行的最大規模軍事演習。今年由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關係，參與人數較往年少。

據「凱恩斯郵報」（The Cairns Post）網站6月2日報導，參與「2021護身軍刀」操演的美國、加拿大、日本、南韓、紐西蘭和英國，以及前來觀察的法國、印度和印尼等9國共有1800名軍人。