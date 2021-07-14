日本東京都日前發生一起電車撞死31歲女性意外，警方研判死者事發時可能在滑手機，以為自己是站在平交道外，但其實是站在平交道內；旁人可能也在滑手機，以致沒人出聲喊叫。

日本TBS電視台報導，東京都板橋區一處鐵路平交道，7月8日晚間7時30分左右，發生一名住在附近的31歲女性被電車撞死的意外。

根據事後採訪得知，這名女性很可能是因為邊走邊滑手機才會被電車撞死。女性死者在被電車撞上前，就站在平交道內，究竟死者為什麼會一直在平交道內鐵軌中央站立不動，直到被電車撞上？搜查相關人士說，女性死者在事故發生前一直在操作智慧型手機。

TBS透過採訪試圖還原事發當時狀況。在平交道的警示音響起後，女性死者邊操作手機邊進入平交道內，此時，平交道柵欄尚未放下。

大約10秒後，這名女性已經走到快離開平交道時，對女性來說是對向的柵欄正好放下，她就這樣站在柵欄前（以為自己是在平交道外）、鐵軌中央繼續操作手機，約30秒後被電車撞上。

記者觀察，這處平交道人來人往，可以看到有人邊走邊滑手機；事故發生時，在平交道外側等待電車通過的人們，大多也在滑手機，所以似乎沒有人注意到女性站在平交道內，也就沒人出聲叫她。

一名女性民眾受訪時說，自己剛剛也是戴著耳機滑手機，沒特別注意的話，是不會發現自己可能身處危險環境。

東京都警視廳研判女性死者可能因為使用手機分心，造成「自以為站在平交道外」，正進一步詳細調查。