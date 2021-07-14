泰國公衛部宣佈採取疫苗混打政策，以對付傳播快速的變種病毒，泰國公衛專家力挺官方決定，不過官方說法不一致，讓第一線的醫院感到困惑，有些醫院傾向延後執行混打政策。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）12日宣佈，國家傳染病委員會同意第一劑接種科興疫苗（Sinovac）的民眾，第2劑將接種阿斯特捷利康（AstraZeneca），以增加對變種病毒的免疫力。

阿努廷表示，兩劑間隔為3到4週，醫院可開始執行這項規定。他也指出，接種兩劑科興疫苗的醫護人員將有第3劑補強，第3劑較大的機率為AZ疫苗。

不過世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）警告，混打疫苗對健康利弊不明，不要混打不同廠牌的疫苗。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天在內閣電話會議中指示，考量到接種疫苗者的安全，應該要有更全面的研究。

帕拉育的指示讓第一線醫院感到困惑，暖武里府（Nonthaburi）衛生局今天因此表示他們傾向延後執行疫苗混打政策，一些清邁的公立和私立醫院也表示今天暫時停止施打疫苗。

總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）今天趕緊出來澄清，帕拉育並非要取消這項政策，而是希望國家傳染病委員會能夠先多傾聽各方意見。

朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）則力挺官方這項決定。

永昨天在一場記者會中表示，第一劑接種科興疫苗，6週後接種AZ疫苗，產生的免疫力可以對付Delta變種病毒，2劑AZ產生的免疫力稍微高一點，但須間隔12週，以泰國現在的疫情狀況來說，無法等12週，間隔6週接種疫苗是對現在的泰國最好的做法。

永也指出，泰國目前能取得的疫苗只有兩種，一種是全病毒疫苗（科興），一種是腺病毒載體疫苗（AZ），因此混打是目前最好的方式。

永表示，基於原始2019冠狀病毒做出來的疫苗，在對付變種病毒上保護力都會下降，只打了一劑AZ疫苗也難以對付Delta變種病毒。

他指出，泰國有1200人混打科興和AZ疫苗，衛生官員追蹤他們後續狀況，沒有人出現嚴重的副作用，代表混打科興和AZ是安全的。