聯合國今天警告一場「完美風暴」正在醞釀當中，因為Covid-19疫情肆虐影響到兒童例行性預防接種，恐讓數以百萬計兒童蒙受麻疹等致命疾病風險。

全球為防止Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散實施諸多限制，定期衛生服務受到影響，即便有診所開放，許多家長也因擔心接觸病毒不敢前往，去年因此有2300萬名孩童錯過基本接種。

根據世界衛生組織（WHO）以及聯合國兒童基金會（UNICEF）今天公布數字，去年有2300萬名孩童錯過接種，是10多年來最高，且比2019年多370萬人。

儘管疫情還遠遠稱不上結束，許多國家現已開始鬆綁防疫措施，由於先前許多國家的限制措施讓許多未接種的孩童得以避免感染兒童疾病，解封不只可能讓Covid疫情蔓延，還可能導致許多原本可透過接種預防的疾病擴散。

世衛免疫與疫苗部門主任歐布萊恩（Katherine O'Brien）告訴記者：「2021年，我們可能會有場完美的風暴發生。」

她警告現在「許多兒童因為沒有接種所以沒有免疫，而因為提早放寬公衛與社交措施，會有愈來愈多傳染」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100715