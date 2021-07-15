日本日前救起一隻誤闖定置網的小海龜，後來安置在大阪市港區的海遊館。館方人員觀察發現，小海龜超過一個月持續排泄塑膠垃圾，再次凸顯塑膠垃圾威脅海洋生物的嚴重問題。

日本產經新聞報導，專家示警，海洋塑膠垃圾正持續威脅海洋生物健康。海遊館考慮未來公開展示這隻小海龜所排泄出的塑膠垃圾。

這隻小海龜2020年11月誤闖高知縣土佐清水市外海所設置定置網，被救起後於同年11月30日送往大阪海遊館安置。小海龜龜殼長度約44公分，應該還是幼年期，被發現時並無明顯外傷，游泳的樣子也看不出明顯異常，但到海遊館後約兩週一直無法進食。

館方起初認為小海龜見人就躲，可能是不習慣館內環境，但2020年12月19日卻發現異常狀況。館方人員在小海龜所在水槽底部發現塑膠袋、食品包裝容器等塑膠垃圾，可能是堵塞消化道的物體被排泄出來。

這種情況一直持續到今年年初，小海龜也因此約一個月沒有進食。

小海龜後來雖然逐漸開始進食，但為此仍感憂心的海遊館魚類負責飼育員喜屋武樹，跟獸醫商量如何因應。經過X光攝影得知，小海龜腸道中出現陰影，獸醫採取為小海龜打針增加腸道蠕動等措施，再觀察情況是否改善，在今年5月確認腸道內已無異物。

海龜以海藻及水母作為食物，容易將漂浮在海中的塑膠袋等垃圾當成海藻或水母吃下肚。由於塑膠垃圾無法消化，一直堆積在消化器官中可能帶來健康危害。

熟悉海龜生態的日本四國水族館館長松澤慶將說，綠蠵龜以海藻為主食，大多棲息在沿岸海域，特別容易受到人類活動的影響。

雖然很多海龜是因為被漁網卡住致死，但松澤說，塑膠垃圾對海龜生存帶來的威脅愈來愈嚴重。不僅這隻目前被安置在海遊館的小海龜，還有其他案例顯示海龜會排泄出塑膠垃圾。

他說，海遊館是受到民眾歡迎的水族館，如果能利用這次機會廣為向大眾宣傳小海龜康復的樣子，也許可以讓更多人有減少使用塑膠垃圾動機。

海遊館內的這隻小海龜目前已順利恢復健康，海遊館方面表示，未來將公開展示這次小海龜所排泄出的塑膠垃圾，希望能成為大家思考環境問題的契機。