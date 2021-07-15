日本天皇德仁2019年即位後未建造新居，規劃入住原本上皇明仁夫妻的住所。該地耗資8.7億日圓進行約一年的裝潢改建工程於6月完工，德仁一家預計9月中旬帕運閉幕後搬入。

日本放送協會（NHK）報導，德仁一家的新住所，是截至去年春天由上皇明仁夫妻居住的「舊吹上仙洞御所」。這棟住所建於1993年，因老化嚴重需先進行改建與裝潢工程，德仁一家與明仁夫妻分別先搬至別處暫居。

改建工程花費約8億7000萬日圓（約新台幣2億2400 萬元），整修水電設備、更換壁紙等，原本預計去年12 月完工，但因疫情影響，工程延宕至今年6月完成，耗時約一年，昨天向媒體公開。

德仁未來住處是一棟地上2樓、地下1樓的鋼筋水泥建物，佔地約5290平方公尺。

住所內除了日常生活用的房間，也設有接待外國來賓的大廳（廣間）、供天皇一家聽取專家說明的接待室等；另有種植著赤松等樹木的中庭，從走廊與房間窗戶能感受到親近大自然。

德仁一家預計在東京帕運閉幕後，於今年9月中旬搬入新家。德仁目前在赤(土反)御用地的暫時住處，未來將由明仁夫妻搬回居住，考量上皇夫妻年事已高，也將先進行無障礙設施等改建工程，預計在今年度內完成。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100715