日本靜岡縣熱海市伊豆山地區7月3日發生大規模土石流，至今造成11死16失聯嚴重災情，目前研判上游違法填土工程可能是災情原因，靜岡縣政府坦承條例太過寬鬆，將盡速修改條例。

日本每日新聞報導，負責查明土石流原因的靜岡縣副知事難波喬司說，縣府在行政方面確有不完備之處。

相關單位在這起土石流災情中發現上游填土造地所使用的大量「盛土」（主要指在較低處或山坡地填土堆高，作成平坦地面或高於四周的一種造地工程或土堆）崩落，而靜岡縣對填土造地的管制相較鄰近的神奈川縣來得寬鬆。

因此，靜岡縣政府最遲將在今年度內修正相關條例，強化對填土造地的規範，同時也要求中央政府基於法律訂定全國一致的標準。

有關伊豆山地區崩落的「盛土」，靜岡縣研判最高的高度有可能達到52公尺，超過縣條例標準的原則上15 公尺內；「盛土」的量推估多達約7萬立方公尺，是申請值約3萬6600立方公尺的約兩倍，目前認為違法填土工程可能是災情原因。

難波說，同樣的工程在神奈川縣不會被允許，但在管制寬鬆的靜岡縣就沒有問題，「這無疑是行政方面有不完備之處」，表達盡速修改條例的想法。

談到行政責任，難波說，沒有發現到靜岡縣條例比神奈川縣來得寬鬆，必須要反省，「忽略此事的我也有錯」，不重新檢視整個體制，就無法防止類似情況再度發生。

日本放送協會（NHK）報導，這起土石流摧毀約130 棟建築物，目前仍有520多人在熱海市政府準備的飯店內，持續過著避難生活。

TBS電視台報導，總數約1100名的搜救人員從今天上午6時起，持續搜救下落不明的16人；另一方面，對受災民眾生活重建的工作也已啟動。

這起土石流災情至今共造成11人不幸罹難、仍有16 人失聯。

熱海市政府從今天開始設置諮詢窗口，協助受災民眾諮詢住的問題；靜岡縣政府已準備約120戶公營住宅或民間住宅，作為協助受災民眾生活重建之用。

今天上午地區路線的公車也復駛，提供通勤、通學人士及高齡者行動所需。