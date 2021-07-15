澳洲第二大城墨爾本COVID-19疫情升溫，所在地維多利亞州州長今天宣布，午夜起全州追隨澳洲最大城雪梨實施封鎖措施，為期5天。澳洲2大城正與傳染力強的Delta變異病毒搏鬥。

澳洲維多利亞州（Victoria）660萬人口在這段防疫居家令期間，除了購買日常用品、從事必要工作、運動、就醫或接種疫苗，否則都不得外出。

自從一年半前澳洲首度爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，這已是墨爾本第5度封城。加上先前已實施居家令的雪梨，澳洲將有約1200萬人活在封城限制下，占全國2500萬人口的幾乎一半。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在記者會上表示，要快速重擊疫情，只有一次成功機會；若等待、猶豫或遲疑，未來就會後悔當初沒做更多。「我不想現在不封鎖5天，後來我們必須封鎖5週或5個月。」

路透社報導，墨爾本是澳洲去年疫情重災區，染疫和病歿人數都居全國之首，使得全市去年1/3時間都處於封城。今年墨爾本原本大致躲過新疫情，但在墨爾本北方900公里處的雪梨一濱海郊區6月爆發疫情後，病毒迅速在當地和四周地區擴散。

一群染疫的雪梨家具搬運人員本週來到墨爾本，把病毒帶到一棟公寓大樓。使得原已近2週無確診病例的維多利亞州，過去2天出現18例確診，嚇壞當局。

截至今天，墨爾本已有數十個地點被列為病毒高風險區，包括一座購物中心、數條大眾運輸路線和知名的墨爾本板球場（Melbourne Cricket Ground），曾有數千人來到這座球場觀看一場足球賽。

鄰國紐西蘭也已暫停來自維多利亞州的旅客免隔離措施。由於紐西蘭和澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的「旅遊泡泡」也已暫停，兩國間直飛航班如今實際上大多已暫時停飛。